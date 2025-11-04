«ПСЖ» — «Бавария»: Луис Диас забил на четвёртой минуте
В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов – 2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Игра, проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). На данный момент счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
1-й тайм
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4' 0:2 Диас – 32'
Счёт в матче открыл игрок «Баварии» Луис Диас на четвёртой минуте.
В минувшем туре команда французская команда разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 7:2, а «Бавария» переиграла «Брюгге» (4:0).
После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.
