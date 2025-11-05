«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: Мак Аллистер открыл счёт в матче на 61-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер открыл счёт во встрече.

В минувшем туре мерсисайдцы разгромили франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 5:1. «Сливочные» победили «Ювентус» со счётом 1:0.

В следующем туре подопечные Арне Слота проведут матч с ПСВ (26 ноября), а команда Хаби Алонсо встретится с «Олимпиакосом» (26 ноября).

