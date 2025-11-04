Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Ливерпуля» освистали Александер-Арнольда перед началом матча с «Реалом»

Фанаты «Ливерпуля» освистали Александер-Арнольда перед началом матча с «Реалом»
Комментарии

Болельщики «Ливерпуля» освистали крайнего защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда во время представления состава «сливочных» в преддверии очного матча команд в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

В этот момент воспитанник мерсисайдцев стоял на поле вместе с другими игроками «Королевского клуба» и улыбался.

В составе взрослой команды «Ливерпуля» Александер-Арнольд принял участие в 354 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 92 результативными передачами. С «красными» защитник выиграл Лигу чемпионов, два раза чемпионат Англии. Трент стал футболистом «Реала» минувшим летом.

Материалы по теме
Видео
В Ливерпуле неизвестные испортили мурал, посвящённый Тренту Александер-Арнольду

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android