Фанаты «Ливерпуля» освистали Александер-Арнольда перед началом матча с «Реалом»

Болельщики «Ливерпуля» освистали крайнего защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда во время представления состава «сливочных» в преддверии очного матча команд в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В этот момент воспитанник мерсисайдцев стоял на поле вместе с другими игроками «Королевского клуба» и улыбался.

В составе взрослой команды «Ливерпуля» Александер-Арнольд принял участие в 354 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 92 результативными передачами. С «красными» защитник выиграл Лигу чемпионов, два раза чемпионат Англии. Трент стал футболистом «Реала» минувшим летом.

Материалы по теме Видео В Ливерпуле неизвестные испортили мурал, посвящённый Тренту Александер-Арнольду

Рекорды «Ливерпуля»: