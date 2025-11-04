Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Нападающий «Барселоны» Левандовски: в прошлом сезоне мы играли на пределе возможностей

Нападающий «Барселоны» Левандовски: в прошлом сезоне мы играли на пределе возможностей
Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» высказался о различиях в игровой форме своей команды по сравнению с прошлым сезоном.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
«В целом тренер так и сказал: нашей команде не хватает стабильности, и у нас были травмы. В прошлом сезоне мы играли на пределе своих возможностей, повторить это будет непросто. Теперь же мы начинаем с нуля, но мы полны энтузиазма, хотим побеждать, а в футболе иногда неважно как, нам просто нужно побеждать. В конце концов, я уверен, мы вернём свою лучшую форму и уверенно победим. Если приложим достаточно усилий, то сможем выиграть трофеи», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

