Нападающий «Барселоны» Левандовски: в прошлом сезоне мы играли на пределе возможностей

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» высказался о различиях в игровой форме своей команды по сравнению с прошлым сезоном.

«В целом тренер так и сказал: нашей команде не хватает стабильности, и у нас были травмы. В прошлом сезоне мы играли на пределе своих возможностей, повторить это будет непросто. Теперь же мы начинаем с нуля, но мы полны энтузиазма, хотим побеждать, а в футболе иногда неважно как, нам просто нужно побеждать. В конце концов, я уверен, мы вернём свою лучшую форму и уверенно победим. Если приложим достаточно усилий, то сможем выиграть трофеи», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.