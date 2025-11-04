Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ковач — перед матчем с «Манчестер Сити»: нам необходима высокая линия обороны

Ковач — перед матчем с «Манчестер Сити»: нам необходима высокая линия обороны
Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам необходима высокая линия обороны. Если мы будем сидеть в обороне очень низко, то у соперника будет всё необходимое, чтобы воспользоваться таким преимуществом. Мы хотим, чтобы игра проходила как можно дальше от наших ворот, поэтому будем придерживаться такого плана. Мы готовы рискнуть. Никлас Зюле выбыл из-за травмы пальца ноги и в завтрашней игре участия не примет», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» набрали по семь очков и располагаются в верхней части турнирной таблицы.

Материалы по теме
Дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» в матче 9-го тура Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android