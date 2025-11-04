Ковач — перед матчем с «Манчестер Сити»: нам необходима высокая линия обороны

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

«Нам необходима высокая линия обороны. Если мы будем сидеть в обороне очень низко, то у соперника будет всё необходимое, чтобы воспользоваться таким преимуществом. Мы хотим, чтобы игра проходила как можно дальше от наших ворот, поэтому будем придерживаться такого плана. Мы готовы рискнуть. Никлас Зюле выбыл из-за травмы пальца ноги и в завтрашней игре участия не примет», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» набрали по семь очков и располагаются в верхней части турнирной таблицы.