Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» установил клубный рекорд, одержав восемь сухих побед подряд во всех турнирах

«Арсенал» установил клубный рекорд, одержав восемь сухих побед подряд во всех турнирах
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Арсенал» одержал восемь побед подряд во всех соревнованиях, не пропустив при этом ни одного гола. Это клубный рекорд «канониров», о чём сообщает Opta. Сегодня, 4 ноября, «Арсенал» разгромил «Славию» (3:0) во встрече Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 32'     0:2 Мерино – 46'     0:3 Мерино – 68'    

Последний раз команда Микеля Артеты пропускала во встрече 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». В той игре лондонский клуб одержал победу со счётом 2:1. После этого «канониры» одержали восемь сухих побед: три — в Лиге чемпионов и пять — в АПЛ.

Последний раз лондонский клуб уступал «Ливерпулю». Это произошло в игре 3-го тура чемпионата Англии. В той встрече мерсисайдцы одержали победу со счётом 1:0.

В следующем матче «канониры» сыграют с «Сандерлендом» в АПЛ (8 ноября).

Материалы по теме
«Арсенал» одержал победу в 10-м матче подряд, в девяти из них ни разу не пропустив

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android