«Арсенал» установил клубный рекорд, одержав восемь сухих побед подряд во всех турнирах

Лондонский «Арсенал» одержал восемь побед подряд во всех соревнованиях, не пропустив при этом ни одного гола. Это клубный рекорд «канониров», о чём сообщает Opta. Сегодня, 4 ноября, «Арсенал» разгромил «Славию» (3:0) во встрече Лиги чемпионов.

Последний раз команда Микеля Артеты пропускала во встрече 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». В той игре лондонский клуб одержал победу со счётом 2:1. После этого «канониры» одержали восемь сухих побед: три — в Лиге чемпионов и пять — в АПЛ.

Последний раз лондонский клуб уступал «Ливерпулю». Это произошло в игре 3-го тура чемпионата Англии. В той встрече мерсисайдцы одержали победу со счётом 1:0.

В следующем матче «канониры» сыграют с «Сандерлендом» в АПЛ (8 ноября).

Какие карточки есть в футболе: