«ПСЖ» — «Бавария»: Луис Диас получил красную карточку за жёсткий подкат на Хакими

В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов – 2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Игра, проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). На данный момент счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Луис Диас получил красную карточку в добавленное к первому тайму время за жёсткий подкат, им он нанёс серьёзную травму Ашрафу Хакими — голеностоп защитника «ПСЖ» вывернулся в другую сторону. Марокканец покинул поле в слезах.

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что Диас забил оба мяча «Баварии» в первом тайме.

В минувшем туре команда французская команда разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 7:2, а «Бавария» переиграла «Брюгге» (4:0).

После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.