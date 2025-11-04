Фото: момент попадания мяча в руку Тчуамени, не приведший ни к штрафному, ни к пенальти

В первом тайме очного матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» после удара полузащитника мерсисайдцев Доминика Собослаи мяч, вероятно, попал в руку футболисту «сливочных» Орельену Тчуамени.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Изначально главный судья встречи Иштван Ковач назначил штрафной удар, однако затем помощники на VAR решили проверить эпизод на предмет возможного пенальти. После просмотра монитора Ковач не назначил ни штрафного, ни пенальти.

Игра проходит на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). В следующем туре подопечные Арне Слота проведут матч с ПСВ (26 ноября), а команда Хаби Алонсо встретится с «Олимпиакосом» (26 ноября).

