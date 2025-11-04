Грос — о Холанде: выдающийся игрок, показывающий невероятную статистику
34-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Паскаль Грос высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде в преддверии матча между командами в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Холанд — выдающийся игрок, показывающий невероятную статистику. Мы должны остановить его всей командой. Необходимо играть в нашу игру как единое целое, и тогда в завтрашний день можно смотреть с оптимизмом», — приводит слова Гроса официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне норвежский нападающий провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и сделал одну результативную передачу.
