Грос — о Холанде: выдающийся игрок, показывающий невероятную статистику

34-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Паскаль Грос высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде в преддверии матча между командами в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Холанд — выдающийся игрок, показывающий невероятную статистику. Мы должны остановить его всей командой. Необходимо играть в нашу игру как единое целое, и тогда в завтрашний день можно смотреть с оптимизмом», — приводит слова Гроса официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и сделал одну результативную передачу.