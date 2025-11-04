Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грос — о Холанде: выдающийся игрок, показывающий невероятную статистику

Грос — о Холанде: выдающийся игрок, показывающий невероятную статистику
Комментарии

34-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Паскаль Грос высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде в преддверии матча между командами в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Холанд — выдающийся игрок, показывающий невероятную статистику. Мы должны остановить его всей командой. Необходимо играть в нашу игру как единое целое, и тогда в завтрашний день можно смотреть с оптимизмом», — приводит слова Гроса официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Ковач — перед матчем с «Манчестер Сити»: нам необходима высокая линия обороны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android