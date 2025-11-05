Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Барселоны» Левандовски: Рашфорд — тот игрок, который может нам очень помочь

Нападающий «Барселоны» Левандовски: Рашфорд — тот игрок, который может нам очень помочь
Комментарии

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением об уровне игры своего одноклубника Маркуса Рашфорда, который прошлым летом присоединился к каталонцам в рамках аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Я видел в нём большой потенциал, ещё когда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Мы общались с самого первого дня, и я думаю, что Маркус тот игрок, который может нам очень помочь. Он играет хорошо, и, думаю, мы можем играть ещё лучше. Чем стабильнее мы будем, тем сильнее мы будем с Маркусом», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

В 14 матчах нынешнего клубного сезона Рашфорд забил шесть голов и отдал семь голевых передач.

Материалы по теме
Нападающий «Барселоны» Левандовски: в прошлом сезоне мы играли на пределе возможностей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android