Нападающий «Барселоны» Левандовски: Рашфорд — тот игрок, который может нам очень помочь

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением об уровне игры своего одноклубника Маркуса Рашфорда, который прошлым летом присоединился к каталонцам в рамках аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Я видел в нём большой потенциал, ещё когда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Мы общались с самого первого дня, и я думаю, что Маркус тот игрок, который может нам очень помочь. Он играет хорошо, и, думаю, мы можем играть ещё лучше. Чем стабильнее мы будем, тем сильнее мы будем с Маркусом», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

В 14 матчах нынешнего клубного сезона Рашфорд забил шесть голов и отдал семь голевых передач.