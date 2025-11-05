22-летний Беллингем — самый молодой футболист с 50 играми в Лиге чемпионов

22-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом с 50 играми в Лиге чемпионов после того, как вышел в основном составе на матч 4-го тура общего этапа соревнования с «Ливерпулем». На момент указанной встречи англичанину 22 года и 128 дней. Об этом информирует Squawka.

Беллингем выступает в составе «Королевского клуба» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Игра проходит на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). В следующем туре подопечные Арне Слота проведут матч с ПСВ (26 ноября), а команда Хаби Алонсо встретится с «Олимпиакосом» (26 ноября).

