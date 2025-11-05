Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
22-летний Беллингем — самый молодой футболист с 50 играми в Лиге чемпионов

22-летний Беллингем — самый молодой футболист с 50 играми в Лиге чемпионов
22-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом с 50 играми в Лиге чемпионов после того, как вышел в основном составе на матч 4-го тура общего этапа соревнования с «Ливерпулем». На момент указанной встречи англичанину 22 года и 128 дней. Об этом информирует Squawka.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

Беллингем выступает в составе «Королевского клуба» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Игра проходит на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). В следующем туре подопечные Арне Слота проведут матч с ПСВ (26 ноября), а команда Хаби Алонсо встретится с «Олимпиакосом» (26 ноября).

Фото: момент попадания мяча в руку Тчуамени, не приведший ни к штрафному, ни к пенальти

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу:

