Луис Диас — второй игрок за последние 10 сезонов с дублем и удалением в матче ЛЧ

Крайний нападающий «Баварии» Луис Диас стал вторым футболистом за последние 10 сезонов, который оформил дубль и получил удаление в матче Лиги чемпионов. До него это делал футболист мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в игре с «Ливерпулем» в октябре 2021 года. Об этом информирует Squawka.

Колумбийский нападающий дважды поразил ворота «Пари Сен-Жермен» во встрече 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игрок отметился забитыми мячами на четвёртой и 32-й минутах. В компенсированное к первому тайму время Диас получил прямую красную карточку за нарушение правил на крайнем защитнике французской команды Ашрафе Хакими.

