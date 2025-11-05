Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Диас — второй игрок за последние 10 сезонов с дублем и удалением в матче ЛЧ

Луис Диас — второй игрок за последние 10 сезонов с дублем и удалением в матче ЛЧ
Комментарии

Крайний нападающий «Баварии» Луис Диас стал вторым футболистом за последние 10 сезонов, который оформил дубль и получил удаление в матче Лиги чемпионов. До него это делал футболист мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в игре с «Ливерпулем» в октябре 2021 года. Об этом информирует Squawka.

Колумбийский нападающий дважды поразил ворота «Пари Сен-Жермен» во встрече 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игрок отметился забитыми мячами на четвёртой и 32-й минутах. В компенсированное к первому тайму время Диас получил прямую красную карточку за нарушение правил на крайнем защитнике французской команды Ашрафе Хакими.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'
Материалы по теме
«ПСЖ» в большинстве всё-таки не дожал «Баварию»! Суперматч гигантов ЛЧ! LIVE
Live
«ПСЖ» в большинстве всё-таки не дожал «Баварию»! Суперматч гигантов ЛЧ! LIVE

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android