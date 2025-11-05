Луис Диас — второй игрок за последние 10 сезонов с дублем и удалением в матче ЛЧ
Крайний нападающий «Баварии» Луис Диас стал вторым футболистом за последние 10 сезонов, который оформил дубль и получил удаление в матче Лиги чемпионов. До него это делал футболист мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в игре с «Ливерпулем» в октябре 2021 года. Об этом информирует Squawka.
Колумбийский нападающий дважды поразил ворота «Пари Сен-Жермен» во встрече 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игрок отметился забитыми мячами на четвёртой и 32-й минутах. В компенсированное к первому тайму время Диас получил прямую красную карточку за нарушение правил на крайнем защитнике французской команды Ашрафе Хакими.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4' 0:2 Диас – 32' 1:2 Невеш – 74'
Удаления: нет / Диас – 45+3'
