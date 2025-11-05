Скидки
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Копенгаген, результат матча 4 ноября 2025, счет 4:0, 4-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Копенгаген» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Окончен матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Тоттенхэм Хотспур» и датский «Копенгаген». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
4 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Джонсон – 19'     2:0 Одобер – 51'     3:0 ван де Вен – 64'     4:0 Пальинья – 67'    
Удаления: Джонсон – 55' / нет

Бреннан Джонсон вывел лондонцев вперёд на 19-й минуте, Вильсон Одобер на 51-й минуте удвоил преимущество команды. На 57-й минуте Джонсон получил красную карточку. Микки ван де Вен забил третий мяч хозяев поля на 64-й минуте, Жоау Пальинья отличился на 67-й минуте.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с восемью очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Копенгаген» с одним очком находится в нижней её части.

В следующем туре «шпоры» 26 ноября сыграют в гостях с «ПСЖ», «львы» в тот же день примут на своём поле «Кайрат».

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
