«ПСЖ» — «Бавария»: Жоау Невеш отыграл один мяч на 74-й минуте

Аудио-версия:
В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов – 2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). На данный момент счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

Игрок «ПСЖ» Жоау Невеш отыграл один мяч на 74-й минуте.

Ранее полузащитник «Баварии» Луис Диас оформил дубль в матче, а в добавленное к первому тайму время был удалён с поля за жёсткий фол на защитнике «ПСЖ» Хакими.

В минувшем туре команда французская команда разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 7:2, а «Бавария» переиграла «Брюгге» (4:0).

После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.

