«ПСЖ» — «Бавария»: Жоау Невеш отыграл один мяч на 74-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов – 2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). На данный момент счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Игрок «ПСЖ» Жоау Невеш отыграл один мяч на 74-й минуте.
Ранее полузащитник «Баварии» Луис Диас оформил дубль в матче, а в добавленное к первому тайму время был удалён с поля за жёсткий фол на защитнике «ПСЖ» Хакими.
В минувшем туре команда французская команда разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 7:2, а «Бавария» переиграла «Брюгге» (4:0).
После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.
