Рафинья ответил, чувствует ли он конкуренцию с Ямалем

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос, воспринимает ли он 18-летнего вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля в качестве своего соперника.

«Нет, такого соперничества просто не существует. Что действительно существует между нами — это взаимное желание выкладываться на полную, подталкивать друг друга [к прогрессу] и помогать команде добиваться успеха. Мы бросаем друг другу вызов на поле, но всегда конструктивно, никогда не переходим на личности. Вне футбола наши взаимоотношения очень хорошие. Мы поддерживаем друг друга на стадионе и за его пределами. Ламин для меня как часть семьи», — приводит слова Рафиньи Sport.es со ссылкой на GQ Hype.

Чем уникален Ламин Ямаль: