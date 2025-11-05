Скидки
23:00 Мск
Футбол Новости

Ливерпуль — Реал Мадрид, результат матча 4 ноября 2025, счет 1:0, 4-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Ливерпуль» дома обыграл мадридский «Реал» в матче ЛЧ благодаря голу Мак Аллистера
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра встречи выступил Иштван Ковач. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

На 61-й минуте полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер забил единственный гол во встрече.

В минувшем туре мерсисайдцы разгромили франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 5:1. «Сливочные» победили «Ювентус» со счётом 1:0.

В следующем туре подопечные Арне Слота проведут матч с ПСВ (26 ноября), а команда Хаби Алонсо встретится с «Олимпиакосом» (26 ноября).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Фото: момент попадания мяча в руку Тчуамени, не приведший ни к штрафному, ни к пенальти

Рекорды «Ливерпуля»:

