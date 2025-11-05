Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Влаховича не помог «Ювентусу» Спаллетти обыграть «Спортинг» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Спортинг». Игра проходила на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 1:1.

На 12-й минуте счёт в игре открыл защитник гостей Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес. На 34-й минуте нападающий итальянского гранда Душан Влахович восстановил равновесие.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти проведут матч с норвежским «Будё-Глимт» (25 ноября), а лиссабонская команда встретится с «Брюгге» (26 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Топ-5 легенд футбола: