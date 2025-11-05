Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус — Спортинг, результат матча 4 ноября 2025, счет 1:1, 4-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

Гол Влаховича не помог «Ювентусу» Спаллетти обыграть «Спортинг» в матче Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Спортинг». Игра проходила на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Араухо Вильчес – 12'     1:1 Влахович – 34'    

На 12-й минуте счёт в игре открыл защитник гостей Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес. На 34-й минуте нападающий итальянского гранда Душан Влахович восстановил равновесие.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти проведут матч с норвежским «Будё-Глимт» (25 ноября), а лиссабонская команда встретится с «Брюгге» (26 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Игрок «Ювентуса» Ди Грегорио — о работе со Спаллетти: мы движемся в правильном направлении

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android