Главная Футбол Новости

Будё-Глимт — Монако, результат матча 4 ноября 2025, счет 0:1, 4-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Монако» обыграл «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов, Головин и Хайкин приняли участие в матче
Окончен матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и «Монако». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали монегаски. Встреча состоялась на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). В качестве главного арбитра встречи выступил Дамиан Сильвестшак из Вроцлава (Польша).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
0 : 1
Монако
Монако, Монако
0:1 Балогун – 43'    
Удаления: Гундерсен – 81' / нет

На 43-й минуте гол забил Фоларин Балогун. В этой игре приняли участие российские футболисты: вратарь норвежской команды Никита Хайкин и полузащитник монегасков Александр Головин, они отыграли весь матч.

После этой игры «Монако» с пятью очками находится в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Будё-Глимт» с двумя очками располагается в нижней её части.

В следующем туре норвежская команда 25 ноября примет на своём поле «Ювентус», монегаски 26 ноября сыграют в гостях с «Пафосом».

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
