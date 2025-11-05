Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 4 ноября, календарь, таблица

4 ноября состоялось девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября:

«Наполи» (Италия) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия) — 0:0;

«Славия» Прага (Чехия) — «Арсенал» (Англия) — 0:3;

«Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды) — 1:1;

«Тоттенхэм» (Англия) — «Копенгаген» (Дания) — 4:0;

«Ювентус» (Италия) — «Спортинг» (Португалия) — 1:1;

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Юнион» (Бельгия) — 3:1;

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Монако» (Монако) — 0:1;

«Ливерпуль» (Англия) — «Реал» Мадрид (Испания) — 1:0;

«ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 1:2.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

