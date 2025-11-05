Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ПСВ сыграл вничью с «Олимпиакосом» в матче 4-го тура Лиги чемпионов

4 ноября состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Олимпиакосом» и «ПСВ Эйндховен». Игра, проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил нападающий «Олимпиакоса» Желсон Мартинш на 17-й минуте. В добавленное ко второму тайму время Рикардо Пепи сравнял счёт в игре.

В следующем туре «ПСВ Эйндховен» на выезде встретится с «Ливерпулем». «Олимпиакос» на своём поле сыграет с мадридским «Реалом». Обе встречи состоятся 26 ноября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.