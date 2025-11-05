Скидки
Олимпиакос — ПСВ, результат матча 4 ноября 2025, счет 1:1, 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

ПСВ сыграл вничью с «Олимпиакосом» в матче 4-го тура Лиги чемпионов
4 ноября состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Олимпиакосом» и «ПСВ Эйндховен». Игра, проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Мартинш – 17'     1:1 Пепи – 90+3'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Олимпиакоса» Желсон Мартинш на 17-й минуте. В добавленное ко второму тайму время Рикардо Пепи сравнял счёт в игре.

В следующем туре «ПСВ Эйндховен» на выезде встретится с «Ливерпулем». «Олимпиакос» на своём поле сыграет с мадридским «Реалом». Обе встречи состоятся 26 ноября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
