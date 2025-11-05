Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Бавария, результат матча 4 ноября 2025, счет 1:2, 4-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Бавария» победила «ПСЖ» в матче ЛЧ. Луис Диас оформил дубль и получил красную карточку
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

Первый мяч в игре забил колумбийский полузащитник «Баварии» Луис Диас на четвёртой минуте. На 32-й минуте футболист оформил дубль, а в добавленное к первому тайму время был удалён с поля за жёсткий подкат. Им он нанёс серьёзную травму Ашрафу Хакими — голеностоп защитника «ПСЖ» вывернулся в другую сторону. Марокканец покинул поле в слезах. На 74-й минуте португальский полузащитник хозяев Жоау Невеш отыграл один мяч, установив окончательный счёт в игре.

После этого матча «Бавария» возглавила турнирную таблицу, набрав 12 очков.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Тоттенхэмом». «Бавария» на выезде сыграет с «Арсеналом». Обе встречи состоятся 26 ноября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
ПСВ сыграл вничью с «Олимпиакосом» в матче 4-го тура Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android