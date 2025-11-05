«Бавария» победила «ПСЖ» в матче ЛЧ. Луис Диас оформил дубль и получил красную карточку

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

Первый мяч в игре забил колумбийский полузащитник «Баварии» Луис Диас на четвёртой минуте. На 32-й минуте футболист оформил дубль, а в добавленное к первому тайму время был удалён с поля за жёсткий подкат. Им он нанёс серьёзную травму Ашрафу Хакими — голеностоп защитника «ПСЖ» вывернулся в другую сторону. Марокканец покинул поле в слезах. На 74-й минуте португальский полузащитник хозяев Жоау Невеш отыграл один мяч, установив окончательный счёт в игре.

После этого матча «Бавария» возглавила турнирную таблицу, набрав 12 очков.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Тоттенхэмом». «Бавария» на выезде сыграет с «Арсеналом». Обе встречи состоятся 26 ноября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.