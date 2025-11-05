Скидки
«Ливерпуль» прервал шестиматчевую победную серию мадридского «Реала»

Мадридский «Реал» завершил серию матчей из шести побед во всех турнирах. В ночь с 4 на 5 ноября мск «сливочные» уступили на выезде английскому «Ливерпулю» в игре 4-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

Предыдущее поражение «Реал» потерпел 27 сентября в выездном дерби с «Атлетико» (2:5) в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги. После этого мадридцы последовательно обыграли алма-атинский «Кайрат» в Лиге чемпионов (5:0 в гостях), «Вильярреал» (3:1 дома) и «Хетафе» (1:0 в гостях) в чемпионате Испании, туринский «Ювентус» в Лиге чемпионов (1:0 дома), а также «Барселону» (2:1 дома) и «Валенсию» (4:0 дома) в Ла Лиге.

В общей таблице группового этапа ЛЧ «Реал» с девятью очками в четырёх матчах занимает пятое место, опережая «Ливерпуль» (шестое место) по разнице мячей.

