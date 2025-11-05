Криштиану Роналду подарил 15-летнему сыну автомобиль за 23 млн рублей

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду подарил своему 15-летнему сыну Криштиану Роналду-младшему автомобиль Lamborghini Urus.

Футболист поделился фотографией сына возле автомобиля в своих соцсетях. Стоимость такой иномарки составляет около 23 млн рублей.

Фото: Соцсети Роналду

Недавно Роналду-младший забил дебютный гол за сборную Португалии U16 во время матча с национальной командой Уэльса. Тогда португальцы одержали победу со счётом 3:0.

Напомним, Роналду-младший родился в июне 2010 года, личность его матери не раскрывается. По словам известного футболиста, он является единственным попечителем ребёнка. На тот момент Криштиану состоял в отношениях с известной российской супермоделью Ириной Шейк.