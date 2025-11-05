Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Баварии» Киммих оценил игру «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Хавбек «Баварии» Киммих оценил игру «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал матч общего тура Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». Встреча завершилась победой немецкого клуба со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

«Мы смогли показать себя максимально хорошо в первом тайме и нанести им серьёзный урон. Мы не всегда владели мячом, но создавали моменты. Мы были очень сильны физически. Это был один из самых напряженных таймов в моей карьере. Во втором тайме у нас было мало шансов продвинуться вперёд, но мы очень хорошо оборонялись. Нельзя сказать, что они прижали нас в штрафной и имели большие шансы на то, чтобы забить. В основном у них были дальние удары, не считая удара головой Жоау Невеша», — приводит слова Киммиха Bayern& Germany в социалной сети Х.

Материалы по теме
Жуть вечера в матче «ПСЖ» и «Баварии». Диас довёл Хакими до слёз страшным подкатом
Жуть вечера в матче «ПСЖ» и «Баварии». Диас довёл Хакими до слёз страшным подкатом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android