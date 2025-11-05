Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Лепсая: «Спартак» — это та команда, где Марцел Личка мог бы себя показать

Тимур Лепсая: «Спартак» — это та команда, где Марцел Личка мог бы себя показать
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о перспективах бывшего главного тренера московского «Динамо» чеха Марцела Лички в случае гипотетического назначения на аналогичную должность в «Спартаке».

«Мне лично было бы очень интересно посмотреть на Личку в «Спартаке». У меня очень хорошие, тёплые, дружеские отношения с Марцелом, я за него, ну, реально переживаю, и мне кажется, что «Спартак» — это та команда, где Марцел мог бы себя показать. Абсолютно точно», – сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

48-летний чешский специалист Марцел Личка возглавлял «Динамо» с июня 2023 года по 1 мая 2025 года. В сезоне-2023/2024 бело-голубые под его руководством стали третьими в Мир РПЛ, уступив «Краснодару» в решающем матче 30-го тура за чемпионство, где их устраивала ничья (0:1). 31 октября стало известно, что Личка покинул турецкий «Фатих Карагюмрюк», который возглавил в июле 2025 года.

Видео: Речь Лички на пресс-конференции после матча в Краснодаре

Материалы по теме
Тимур Гурцкая заявил, что Марцел Личка готов возглавить «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android