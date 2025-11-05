Тимур Лепсая: «Спартак» — это та команда, где Марцел Личка мог бы себя показать

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о перспективах бывшего главного тренера московского «Динамо» чеха Марцела Лички в случае гипотетического назначения на аналогичную должность в «Спартаке».

«Мне лично было бы очень интересно посмотреть на Личку в «Спартаке». У меня очень хорошие, тёплые, дружеские отношения с Марцелом, я за него, ну, реально переживаю, и мне кажется, что «Спартак» — это та команда, где Марцел мог бы себя показать. Абсолютно точно», – сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

48-летний чешский специалист Марцел Личка возглавлял «Динамо» с июня 2023 года по 1 мая 2025 года. В сезоне-2023/2024 бело-голубые под его руководством стали третьими в Мир РПЛ, уступив «Краснодару» в решающем матче 30-го тура за чемпионство, где их устраивала ничья (0:1). 31 октября стало известно, что Личка покинул турецкий «Фатих Карагюмрюк», который возглавил в июле 2025 года.

Видео: Речь Лички на пресс-конференции после матча в Краснодаре