«Могли пропустить больше». Луис Энрике — о матче «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал матч общего этапа Лиги чемпионов, где его команда встречалась с мюнхенской «Баварией». Подопечные испанца проиграли на домашнем поле со счётом 1:2.

«Безусловно, в равных составах «Бавария» была сильнее. В первом тайме мы подарили сопернику несколько очень приятных возможностей и могли пропустить и больше. Во втором тайме всё изменилось, так как у нас был на одного игрока больше.

Что будет дальше? Я не могу предсказывать будущее. Мы понимаем, что график у нас очень сложный. Следующие матчи будут непростыми», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов французский клуб проведёт с «Тоттенхэмом» 26 ноября.