«Могли пропустить больше». Луис Энрике — о матче «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал матч общего этапа Лиги чемпионов, где его команда встречалась с мюнхенской «Баварией». Подопечные испанца проиграли на домашнем поле со счётом 1:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4' 0:2 Диас – 32' 1:2 Невеш – 74'
Удаления: нет / Диас – 45+3'
«Безусловно, в равных составах «Бавария» была сильнее. В первом тайме мы подарили сопернику несколько очень приятных возможностей и могли пропустить и больше. Во втором тайме всё изменилось, так как у нас был на одного игрока больше.
Что будет дальше? Я не могу предсказывать будущее. Мы понимаем, что график у нас очень сложный. Следующие матчи будут непростыми», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Следующий матч в рамках Лиги чемпионов французский клуб проведёт с «Тоттенхэмом» 26 ноября.
