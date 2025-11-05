Скидки
Стала известна причина, по которой ван Дейк не перешёл в «Реал» перед началом сезона

Стала известна причина, по которой ван Дейк не перешёл в «Реал» перед началом сезона
Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк хотел перейти в мадридский «Реал» перед началом этого сезона и до последнего ждал предложения от «сливочных». Об этом сообщает испанский журналист Хосе Феликс Диас в социальной сети Х.

По информации источника, агенты защитника неоднократно связывались с руководством мадридского клуба. Когда же от «Реала» предложений не поступило, а контракт ван Дейка с «Ливерпулем» истекал, то футболист решил продлить соглашение с английской командой.

Напомним, ван Дейк выступает в составе «Ливерпуля» с начала 2018 года. За это время защитник успел провести 334 матча, где отметился 30 голами и 13 передачами.

