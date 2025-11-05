Луис Энрике высказался о травме Дембеле в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал о травме французского форварда Усмана Дембеле в матче общего этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Встреча завершилась поражением подопечных испанца на домашнем поле со счётом 1:2.

«Что касается Дембеле, то я не знаю, как сейчас обстоят дела. Похоже, что текущая травма не связана с предыдущей, это что-то новое. Нам нужно быть крайне осторожными. Впереди у нас очень сложный календарь», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов французский клуб проведёт с «Тоттенхэм Хотспур» 26 ноября на домашнем стадионе.