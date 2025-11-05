Скидки
Главная Футбол Новости

Луис Энрике высказался о травме Дембеле в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов

Луис Энрике высказался о травме Дембеле в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал о травме французского форварда Усмана Дембеле в матче общего этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Встреча завершилась поражением подопечных испанца на домашнем поле со счётом 1:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

«Что касается Дембеле, то я не знаю, как сейчас обстоят дела. Похоже, что текущая травма не связана с предыдущей, это что-то новое. Нам нужно быть крайне осторожными. Впереди у нас очень сложный календарь», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов французский клуб проведёт с «Тоттенхэм Хотспур» 26 ноября на домашнем стадионе.

