Арне Слот — о победе «Ливерпуля» над «Реалом» в Лиге чемпионов: наша лучшая игра в сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своей команды над мадридским «Реалом» в домашнем матче 4-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

«Ещё одна победа над очень хорошей командой. Как и «Астон Вилла», они находятся в отличной форме. Это была выдающаяся игра – я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что это наша лучшая игра в сезоне. Игроки невероятно усердно работали, чтобы держать их подальше от нашей половины поля», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.

Единственный гол на 61-й минуте матча «Ливерпуль» — «Реал» забил полузащитник «красных» Алексис Мак Аллистер. Мерсисайдцы набрали девять очков в четырёх играх и занимают шестое место в общей турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов, уступая находящимся на пятом месте мадридцам только по разнице мячей.

В предыдущем матче «Ливерпуль» победил на своём поле бирмингемскую «Астон Виллу» (2:0) в рамках 10-го тура АПЛ.

