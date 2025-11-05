Скидки
Генич высказался об игре «Баварии» в матче с «ПСЖ»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями об игре «Баварии» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

«Блин, «Бавария» просто киборги. Один в один по всему полю, — и хоть бы хны! Везде накрывают!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

После этого матча «Бавария» возглавила турнирную таблицу, набрав 12 очков. «ПСЖ» с девятью очками идёт на третьей строчке. В следующем туре главного еврокубка «ПСЖ» встретится с «Тоттенхэмом». «Бавария» на выезде сыграет с «Арсеналом». Обе встречи состоятся 26 ноября.

