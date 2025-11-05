Генич высказался об игре «Баварии» в матче с «ПСЖ»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями об игре «Баварии» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 2:1.

«Блин, «Бавария» просто киборги. Один в один по всему полю, — и хоть бы хны! Везде накрывают!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

После этого матча «Бавария» возглавила турнирную таблицу, набрав 12 очков. «ПСЖ» с девятью очками идёт на третьей строчке. В следующем туре главного еврокубка «ПСЖ» встретится с «Тоттенхэмом». «Бавария» на выезде сыграет с «Арсеналом». Обе встречи состоятся 26 ноября.