Александр Головин сыграл за «Монако» полный матч впервые в сезоне

29-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые в сезоне-2025/2026 провёл в составе монегасков полный матч. В выездной игре 4-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов с норвежским «Будё-Глимт» (1:0) Головин вышел в стартовом составе и сыграл до финального свистка, отметившись в протоколе жёлтой карточкой на 90+5-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
0 : 1
Монако
Монако, Монако
0:1 Балогун – 43'    
Удаления: Гундерсен – 81' / нет

Ранее Александр в сезоне-2025/2026 сыграл за «Монако» в шести матчах французской Лиги 1 (в пяти заменён, в одном вышел на замену), отметившись в них двумя забитыми голами, и в одном матче Лиги чемпионов (вышел на замену).

Часть сезона российский хавбек пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

