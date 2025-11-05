Александр Головин сыграл за «Монако» полный матч впервые в сезоне

29-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые в сезоне-2025/2026 провёл в составе монегасков полный матч. В выездной игре 4-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов с норвежским «Будё-Глимт» (1:0) Головин вышел в стартовом составе и сыграл до финального свистка, отметившись в протоколе жёлтой карточкой на 90+5-й минуте.

Ранее Александр в сезоне-2025/2026 сыграл за «Монако» в шести матчах французской Лиги 1 (в пяти заменён, в одном вышел на замену), отметившись в них двумя забитыми голами, и в одном матче Лиги чемпионов (вышел на замену).

Часть сезона российский хавбек пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

