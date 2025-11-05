«Проигрывать можно по-разному». Алонсо – о поражении «Реала» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал поражение своей команды в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча завершилась победой английского клуба со счётом 1:0.

«Игра была довольно равной, однако под конец мы допустили большое количество угловых и штрафных ударов.

В первом тайме мы выглядели лучше, а во втором допустили множество ненужных фолов… В результате мы потеряли инициативу и с трудом доходили до обороны соперника.

Матч был равным и значительно отличался от игры на «Метрополитано», когда мы проиграли «Атлетико» со счётом 2:5. Мы проявили свой характер, и проигрывать можно по-разному», – приводит слова Алонсо Movistar.