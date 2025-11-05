Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Проигрывать можно по-разному». Алонсо – о поражении «Реала» в матче с «Ливерпулем»

«Проигрывать можно по-разному». Алонсо – о поражении «Реала» в матче с «Ливерпулем»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал поражение своей команды в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча завершилась победой английского клуба со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

«Игра была довольно равной, однако под конец мы допустили большое количество угловых и штрафных ударов.

В первом тайме мы выглядели лучше, а во втором допустили множество ненужных фолов… В результате мы потеряли инициативу и с трудом доходили до обороны соперника.

Матч был равным и значительно отличался от игры на «Метрополитано», когда мы проиграли «Атлетико» со счётом 2:5. Мы проявили свой характер, и проигрывать можно по-разному», – приводит слова Алонсо Movistar.

Материалы по теме
«Ливерпуль» не дал сделать «Реалу» ни-че-го. Куртуа спас «Мадрид» от унижения в ЛЧ. Видео
«Ливерпуль» не дал сделать «Реалу» ни-че-го. Куртуа спас «Мадрид» от унижения в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android