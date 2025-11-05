Появились подробности о состоянии Хакими после тяжёлого стыка с Диасом в матче ЛЧ

Во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими в конце первого тайма получил повреждение во время жёсткого стыка с колумбийским вингером «Баварии» Луисом Диасом и не смог самостоятельно покинуть поле. Встреча завершилась победой немецкого клуба со счётом 2:1.

По информации журналиста Саида Амдаа в социальной сети Х, которому удалось лично побеседовать с Хакими, по итогам первичного осмотра стало известно, что защитник избежал серьёзной травмы, и он будет в строю уже в следующем матче.

Напомним, Луис Диас прыгнул двумя ногами и сзади врезался в голеностоп Хакими. Защитник покидал поле в слезах.