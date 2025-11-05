Появились подробности о состоянии Хакими после тяжёлого стыка с Диасом в матче ЛЧ
Во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими в конце первого тайма получил повреждение во время жёсткого стыка с колумбийским вингером «Баварии» Луисом Диасом и не смог самостоятельно покинуть поле. Встреча завершилась победой немецкого клуба со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4' 0:2 Диас – 32' 1:2 Невеш – 74'
Удаления: нет / Диас – 45+3'
По информации журналиста Саида Амдаа в социальной сети Х, которому удалось лично побеседовать с Хакими, по итогам первичного осмотра стало известно, что защитник избежал серьёзной травмы, и он будет в строю уже в следующем матче.
Напомним, Луис Диас прыгнул двумя ногами и сзади врезался в голеностоп Хакими. Защитник покидал поле в слезах.
