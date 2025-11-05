Венсан Компани прокомментировал победу «Баварии» над «ПСЖ» с таймом игры в меньшинстве

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался по поводу выездной победы мюнхенцев над французским «Пари Сен-Жермен» в 4-м туре общего группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«Мы знали, что способны на это. Нам нужно оставаться хладнокровными, но такой результат придаёт уверенности. В субботу мы провели ротацию состава, и команда отреагировала хорошо. Пришлось защищаться вдесятером, и команда снова отреагировала, что показывает, что мы способны адаптироваться для достижения результата», — сказал Компани в эфире Canal+.

На 45+3-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Баварии» прямую красную карточку получил нападающий гостей Луис Диас, который до этого оформил дубль.

