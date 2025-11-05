Рэпер Гуф поделился совместным фото с Павлом Мамаевым с отдыха

Известный рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, выложил совместное фото с бывшим полузащитником ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Павлом Мамаевым с отдыха.

«Где-то на отдыхе», — подписал фото Долматов.

Фото: Соцсети Долматова

Долматов не уточнил, где именно они отдыхают, но несколько дней назад у рэп-исполнителя был концерт в Майами.

Напомним, Мамаев завершил профессиональную футбольную карьеру в 2022 году. В 2023 году экс-игрок совместно с бывшим нападающим сборной России и «Краснодара» Фёдором Смоловым открыл футбольную академию в Дубае. Сейчас Мамаев проживает в ОАЭ, а также часто снимается в российских телевизионных реалити-шоу.