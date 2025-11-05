Скидки
Дубль Диаса и травма Хакими — в видеообзоре победы «Баварии» над «ПСЖ» в ЛЧ

Дубль Диаса и травма Хакими — в видеообзоре победы «Баварии» над «ПСЖ» в ЛЧ
Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

Первый мяч в игре забил колумбийский полузащитник «Баварии» Луис Диас на четвёртой минуте. На 32-й минуте футболист оформил дубль, а в добавленное к первому тайму время был удалён с поля за жёсткий подкат. Им он нанёс серьёзную травму Ашрафу Хакими — голеностоп защитника «ПСЖ» вывернулся в другую сторону. Марокканец покинул поле в слезах. На 74-й минуте португальский полузащитник хозяев Жоау Невеш отыграл один мяч, установив окончательный счёт в игре.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После этого матча «Бавария» возглавила турнирную таблицу, набрав 12 очков.

