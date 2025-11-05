Видеообзор победы «Ливерпуля» над «Реалом» в Лиге чемпионов

В ночь с 4 на 5 ноября мск на поле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле завершился матч 4-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После очной встречи в активе «Ливерпуля» и «Реала» по девять очков в четырёх матчах. Мерсисайдцы с разницей мячей 9:4 занимают в общей турнирной таблице группового этапа из 36 клубов шестое место, мадридцы с разницей мячей 8:2 находятся на пятом месте.