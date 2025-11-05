«Бавария» обновила рекорд топ-5 европейских лиг всех времён

Мюнхенская «Бавария» обыграла французский «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:1 в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА и, тем самым, обновила собственный рекорд по победной серии на старте сезона-2025/2026.

«Бавария» выиграла свой 16-й подряд матч во всех турнирах с начала текущего сезона. Как сообщает статистический портал Transfermarkt, это лучший показатель в истории топ-5 европейских лиг. За это время немецкая команда забила 57 голов и пропустила 11 мячей.

Фото: Transfermarkt

Напомним, до мюнхенцев лучший результат на старте одной кампании показывал «Милан» в сезоне-1992/1993. Тогда «россонери» выиграли 13 первых матчей во всех соревнованиях.