«Бавария» обновила рекорд топ-5 европейских лиг всех времён

«Бавария» обновила рекорд топ-5 европейских лиг всех времён
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» обыграла французский «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:1 в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА и, тем самым, обновила собственный рекорд по победной серии на старте сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

«Бавария» выиграла свой 16-й подряд матч во всех турнирах с начала текущего сезона. Как сообщает статистический портал Transfermarkt, это лучший показатель в истории топ-5 европейских лиг. За это время немецкая команда забила 57 голов и пропустила 11 мячей.

Фото: Transfermarkt

Напомним, до мюнхенцев лучший результат на старте одной кампании показывал «Милан» в сезоне-1992/1993. Тогда «россонери» выиграли 13 первых матчей во всех соревнованиях.

