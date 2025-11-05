«Бавария» обновила рекорд топ-5 европейских лиг всех времён
Поделиться
Мюнхенская «Бавария» обыграла французский «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:1 в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА и, тем самым, обновила собственный рекорд по победной серии на старте сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4' 0:2 Диас – 32' 1:2 Невеш – 74'
Удаления: нет / Диас – 45+3'
«Бавария» выиграла свой 16-й подряд матч во всех турнирах с начала текущего сезона. Как сообщает статистический портал Transfermarkt, это лучший показатель в истории топ-5 европейских лиг. За это время немецкая команда забила 57 голов и пропустила 11 мячей.
Фото: Transfermarkt
Напомним, до мюнхенцев лучший результат на старте одной кампании показывал «Милан» в сезоне-1992/1993. Тогда «россонери» выиграли 13 первых матчей во всех соревнованиях.
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
05:34
-
05:16
-
04:45
-
03:57
-
03:48
-
03:42
-
03:40
-
03:29
-
03:17
-
03:14
-
02:51
-
02:50
-
02:36
-
02:24
-
02:05
-
01:59
-
01:55
-
01:38
-
01:26
-
01:03
-
01:03
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:45
-
00:42
-
00:22
-
00:15
-
00:08
-
00:03
- 4 ноября 2025
-
23:57
-
23:48