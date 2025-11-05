Скидки
«Мы потеряли три очка из-за стандарта». Вальверде – о поражении «Реала» от «Ливерпуля»

Капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

«Трудно принять это поражение. Мы потеряли три очка из-за стандарта, с которым должны были справиться. На этом стадионе трудно играть. У нас были моменты, у них тоже. Нам нужно лучше защищаться при стандартных положениях», – приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

В следующем туре действующий чемпион АПЛ проведёт матч дома с голландским «ПСВ Эйндховен», а мадридский «Реал» встретится в гостях с греческим «Олимпиакосом». Обе встречи пройдут 26 ноября.

