«Мы потеряли три очка из-за стандарта». Вальверде – о поражении «Реала» от «Ливерпуля»

Капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).

«Трудно принять это поражение. Мы потеряли три очка из-за стандарта, с которым должны были справиться. На этом стадионе трудно играть. У нас были моменты, у них тоже. Нам нужно лучше защищаться при стандартных положениях», – приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

В следующем туре действующий чемпион АПЛ проведёт матч дома с голландским «ПСВ Эйндховен», а мадридский «Реал» встретится в гостях с греческим «Олимпиакосом». Обе встречи пройдут 26 ноября.