Флик может покинуть «Барселону» по окончании сезона — ABC

Флик может покинуть «Барселону» по окончании сезона — ABC
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть «Барселону» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает ABC.

По информации источника, немецкий специалист оповестил свой тренерский штаб о намерении уйти летом. Причина — накопившаяся усталость и разочарование от ситуации внутри клуба. Флик недоволен отношением к работе некоторых футболистов и не чувствует достаточной поддержки от руководства «Барсы». Тренер считает, что ему не дают полноценно реализовать проект. Официального подтверждения данной информации от клуба пока нет.

«Барселона» занимает второе место в таблице Ла Лиги, имея в активе 25 очков. Отставание от мадридского «Реала» составляет пять баллов.

