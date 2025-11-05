Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мх — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микки ван де Вен — самый результативный центральный защитник топ‑5 лиг Европы

Микки ван де Вен — самый результативный центральный защитник топ‑5 лиг Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен отметился забитым мячом в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (4:0). В текущем сезоне на его счету уже шесть голов во всех турнирах — больше, чем у любого другого футболиста его амплуа в топ‑5 лигах Европы.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
4 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Джонсон – 19'     2:0 Одобер – 51'     3:0 ван де Вен – 64'     4:0 Пальинья – 67'    
Удаления: Джонсон – 55' / нет

Три мяча защитник сборной Нидерландов забил в английской Премьер‑Лиге, два — в Лиге чемпионов, а ещё один пришёлся на Суперкубок УЕФА, с гола которого фактически начался сезон «шпор».

В текущем сезоне Микки ван де Вен провёл за «Тоттенхэм» 15 матчей во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение защитника с английским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
«Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Копенгаген» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android