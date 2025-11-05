Микки ван де Вен — самый результативный центральный защитник топ‑5 лиг Европы

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен отметился забитым мячом в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (4:0). В текущем сезоне на его счету уже шесть голов во всех турнирах — больше, чем у любого другого футболиста его амплуа в топ‑5 лигах Европы.
Три мяча защитник сборной Нидерландов забил в английской Премьер‑Лиге, два — в Лиге чемпионов, а ещё один пришёлся на Суперкубок УЕФА, с гола которого фактически начался сезон «шпор».
В текущем сезоне Микки ван де Вен провёл за «Тоттенхэм» 15 матчей во всех турнирах.
Действующее трудовое соглашение защитника с английским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.
