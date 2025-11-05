Спортивного директора «Эспаньола» Франа Гаргаразу госпитализировали с сердечным приступом

Спортивный директор испанского «Эспаньола» Фран Гаргараза находится в кардиологическом отделении интенсивной терапии госпиталя Sant Pau в Барселоне после острого инфаркта миокарда, который произошёл во вторник. Об этом сообщает AS.

По информации источника, инфаркт случился утром, однако об этом стало известно только к концу дня, поскольку как клуб, так и ближайшее окружение директора старались сохранить ситуацию в максимально возможной конфиденциальности.

Гаргараза, пришедший в «Эспаньол» в 2023 году, является ключевой фигурой в структуре клуба. «Несмотря на испуг, он в порядке, стабильный», — передаёт его окружение. Председатель совета директоров (президент) клуба Алан Пейс одним из первых выразил поддержку и пожелал скорейшего выздоровления.

Несмотря на то, что Гаргараза некоторое время будет отсутствовать в офисе, работа клуба не остановится: планирование и ключевые направления уже определены.