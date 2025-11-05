Скидки
Динамо Мх — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Йозуа Киммих сыграл 100-й матч в Лиге чемпионов

Комментарии

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих сыграл сотый матч в Лиге чемпионов. Рубеж был достигнут 4 ноября 2025 года в матче 4-го тура сезона 2025-26 против «ПСЖ» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

Киммих стал 52-м игроком в истории, преодолевшим отметку в 100 матчей, и лишь 16-м, кто все игры провёл за один клуб. Он — пятый представитель «Баварии» в этом списке после Томаса Мюллера, Мануэля Нойера, Филиппа Лама и Оливера Кана. В текущем сезоне немецкий полузащитник стал первым, кто достиг этого рубежа.

Действующее трудовое соглашение Киммиха с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

