Динамо Мх — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-арбитр Бурруль считает решение Ковача по руке Тчуамени в пользу «Реала» ошибочным

Экс-арбитр Бурруль считает решение Ковача по руке Тчуамени в пользу «Реала» ошибочным
Бывший испанский футбольный арбитр Перес Бурруль, ныне работающий аналитиком судейства на телевидении и радио, считает, что арбитру Иштвану Ковачу, обслуживавшему матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», следовало назначить пенальти за игру рукой Орельена Тчуамени в штрафной испанского клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

«Оценивается положение руки — достаточно ли она разведена, чтобы занимать пространство, или это естественное движение. Также учитываются близость и сила удара. Это интерпретируемый эпизод. Моё мнение склоняется к пенальти, потому что обе руки разведены в том месте, через которое проходит мяч», — сказал Перес Бурруль в эфире программы Marcador Europeo на Radio MARCA.

Напомним, на 32-й минуте матча Ковач назначил штрафной удар в сторону ворот мадридского клуба за игру рукой Тчуамени. Однако коллеги арбитра на VAR усмотрели нарушение в штрафной площади. После видеопросмотра Ковач не только не назначил пенальти, но и отменил своё первоначальное решение, передав мяч испанскому клубу.

«Ливерпуль» дома обыграл мадридский «Реал» в матче ЛЧ благодаря голу Мак Аллистера
