Экс-капитан «Барселоны» Андрес Иньеста поддержал Ламина Ямаля

Экс-капитан «Барселоны» Андрес Иньеста выступил в защиту Ламина Ямаля и поддержал работу тренерского штаба, призвав к терпению в отношении 18-летнего футболиста.

«Это жизненный процесс, ему 18 лет, он должен продолжать учиться, совершенствоваться, делать ошибки, и на этом пути он будет расти. Когда человек находится в центре внимания, любая мелочь или деталь сразу привлекает критику. Я считаю, что очень здорово иметь возможность наблюдать за Ламином каждую неделю», — приводит слова Иньесты Marca.

В текущем сезоне Ямаль принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и пять результативных передач.