Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мх — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-капитан «Барселоны» Андрес Иньеста поддержал Ламина Ямаля

Экс-капитан «Барселоны» Андрес Иньеста поддержал Ламина Ямаля
Комментарии

Экс-капитан «Барселоны» Андрес Иньеста выступил в защиту Ламина Ямаля и поддержал работу тренерского штаба, призвав к терпению в отношении 18-летнего футболиста.

«Это жизненный процесс, ему 18 лет, он должен продолжать учиться, совершенствоваться, делать ошибки, и на этом пути он будет расти. Когда человек находится в центре внимания, любая мелочь или деталь сразу привлекает критику. Я считаю, что очень здорово иметь возможность наблюдать за Ламином каждую неделю», — приводит слова Иньесты Marca.

В текущем сезоне Ямаль принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и пять результативных передач.

Материалы по теме
Экс-президент «Барселоны»: Ямаль не лучший игрок в мире, но он может стать лучшим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android