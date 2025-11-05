Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мх — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд: я прекрасно провёл время в Дортмунде

Эрлинг Холанд: я прекрасно провёл время в Дортмунде
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился воспоминаниями о времени, проведённом в дортмундской «Боруссии».

«У меня там всё ещё осталось несколько друзей, много людей из штаба, с которыми я продолжаю общаться. Я прекрасно провёл время в Дортмунде. Это удивительный клуб с потрясающими людьми. У меня только хорошие слова о них. Когда я оглядываюсь на все свои воспоминания, их так много за эти два с половиной года. Этот матч особенный», — приводит слова Холанда Manchester Evening News.

В текущем сезоне норвежский нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Нападающий «Манчестер Сити» Холанд повторил достижение Суареса и Фаулера в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android