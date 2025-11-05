Эрлинг Холанд: я прекрасно провёл время в Дортмунде

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился воспоминаниями о времени, проведённом в дортмундской «Боруссии».

«У меня там всё ещё осталось несколько друзей, много людей из штаба, с которыми я продолжаю общаться. Я прекрасно провёл время в Дортмунде. Это удивительный клуб с потрясающими людьми. У меня только хорошие слова о них. Когда я оглядываюсь на все свои воспоминания, их так много за эти два с половиной года. Этот матч особенный», — приводит слова Холанда Manchester Evening News.

В текущем сезоне норвежский нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и двумя результативными передачами.