«Он один из тех людей, которые могут изменить или помочь изменить мир». Роналду — о Трампе

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своём отношении к президенту США Дональду Трампу.

– Президенту Трампу, моему другу, подарили твою футболку, и ты написал на ней: «Президенту Дональду Трампу, играющему за мир». Что ты имел в виду?

– Он один из тех людей, которые могут изменить или помочь изменить мир, – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

В минувшем июне 40-летний нападающий продлил контракт с саудовским клубом до лета 2027 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами.