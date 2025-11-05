Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ливерпуль» обыграл «Реал», «Бавария» в меньшинстве победила «ПСЖ» в ЛЧ. Главное к утру

«Ливерпуль» дома обыграл мадридский «Реал», «Бавария» в меньшинстве победила «ПСЖ» в матчах 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов единолично возглавил гонку новичков НХЛ в сезоне-2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».