«Ливерпуль» обыграл «Реал», «Бавария» в меньшинстве победила «ПСЖ» в ЛЧ. Главное к утру
«Ливерпуль» дома обыграл мадридский «Реал», «Бавария» в меньшинстве победила «ПСЖ» в матчах 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов единолично возглавил гонку новичков НХЛ в сезоне-2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Ливерпуль» дома обыграл мадридский «Реал» в матче ЛЧ благодаря голу Мак Аллистера.
- «Бавария» победила «ПСЖ» в матче ЛЧ. Луис Диас оформил дубль и получил красную карточку.
- Иван Демидов сохранил чистое первое место в гонке новичков НХЛ по итогам игрового дня.
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли второй матч на Итоговом чемпионате WTA.
- «Бавария» обновила рекорд топ-5 европейских лиг всех времён.
- Гол+пас Капризова и передача Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Нэшвилл» в овертайме.
- «Монреаль» вернулся с 0:3, но проиграл «Филадельфии» по буллитам, у Демидова гол+пас.
- Игрок «Чикаго» повторил достижение, которое покорилось Майклу Джордану 36 лет назад.
- «Монако» обыграл «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов, Головин и Хайкин приняли участие в матче.
- 15-летний Доумен из «Арсенала» стал самым молодым игроком в ЛЧ, превзойдя Ямаля и Мукоко.
