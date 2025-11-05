Скидки
Динамо Мх — ЦСКА. Прямая трансляция
18:15 Мск
5 ноября главные новости спорта, футбол, Лига чемпионов, хоккей, НХЛ, теннис, баскетбол, НБА

«Ливерпуль» обыграл «Реал», «Бавария» в меньшинстве победила «ПСЖ» в ЛЧ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» дома обыграл мадридский «Реал», «Бавария» в меньшинстве победила «ПСЖ» в матчах 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов единолично возглавил гонку новичков НХЛ в сезоне-2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ливерпуль» дома обыграл мадридский «Реал» в матче ЛЧ благодаря голу Мак Аллистера.
  2. «Бавария» победила «ПСЖ» в матче ЛЧ. Луис Диас оформил дубль и получил красную карточку.
  3. Иван Демидов сохранил чистое первое место в гонке новичков НХЛ по итогам игрового дня.
  4. Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли второй матч на Итоговом чемпионате WTA.
  5. «Бавария» обновила рекорд топ-5 европейских лиг всех времён.
  6. Гол+пас Капризова и передача Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Нэшвилл» в овертайме.
  7. «Монреаль» вернулся с 0:3, но проиграл «Филадельфии» по буллитам, у Демидова гол+пас.
  8. Игрок «Чикаго» повторил достижение, которое покорилось Майклу Джордану 36 лет назад.
  9. «Монако» обыграл «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов, Головин и Хайкин приняли участие в матче.
  10. 15-летний Доумен из «Арсенала» стал самым молодым игроком в ЛЧ, превзойдя Ямаля и Мукоко.
