Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мх — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о травме Ашрафа Хакими

Тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о травме Ашрафа Хакими
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал травму защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

«Я надеюсь, что Хакими скоро поправится и что ничего серьёзного не случилось. Мы никогда не хотели этого видеть. Мы пережили нечто подобное с Джамалом Мусиалой в США. Такие моменты неприятны. Мы надеемся, что Хакими быстро поправится», — приводит слова Компани пресс-служба немецкого клуба.

Напомним, во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими в конце первого тайма получил повреждение во время жёсткого стыка с колумбийским вингером «Баварии» Луисом Диасом и не смог самостоятельно покинуть поле.

Материалы по теме
Появились подробности о состоянии Хакими после тяжёлого стыка с Диасом в матче ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android