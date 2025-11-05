Тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о травме Ашрафа Хакими
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал травму защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4' 0:2 Диас – 32' 1:2 Невеш – 74'
Удаления: нет / Диас – 45+3'
«Я надеюсь, что Хакими скоро поправится и что ничего серьёзного не случилось. Мы никогда не хотели этого видеть. Мы пережили нечто подобное с Джамалом Мусиалой в США. Такие моменты неприятны. Мы надеемся, что Хакими быстро поправится», — приводит слова Компани пресс-служба немецкого клуба.
Напомним, во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими в конце первого тайма получил повреждение во время жёсткого стыка с колумбийским вингером «Баварии» Луисом Диасом и не смог самостоятельно покинуть поле.
