Тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о травме Ашрафа Хакими

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал травму защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими.

«Я надеюсь, что Хакими скоро поправится и что ничего серьёзного не случилось. Мы никогда не хотели этого видеть. Мы пережили нечто подобное с Джамалом Мусиалой в США. Такие моменты неприятны. Мы надеемся, что Хакими быстро поправится», — приводит слова Компани пресс-служба немецкого клуба.

Напомним, во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими в конце первого тайма получил повреждение во время жёсткого стыка с колумбийским вингером «Баварии» Луисом Диасом и не смог самостоятельно покинуть поле.