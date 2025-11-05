Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 5 ноября

Скидки
Пафос — Вильярреал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона—2025/2026 по футболу на 5 ноября

Комментарии

Сегодня, 5 ноября, пройдут матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России на 5 ноября (время московское):

16:00. «Оренбург» – «Краснодар»;
18:15. «Динамо» Махачкала – ЦСКА;
20:30. «Зенит» – «Динамо» Москва.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
